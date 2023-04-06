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18:45, 6 апреля 2023Ценности

Возлюбленная Тимати снялась без нижнего белья и с крестом на шее

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова снялась без нижнего белья и с крестом на шее
Валентина Иванова и Тимати

Валентина Иванова и Тимати. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном образе и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель разместила серию фото, на которых она позирует на красном фоне в прозрачном платье черного цвета, оформленном кружевами. При этом на кадрах видно, что манекенщица решила провести съемку без нижнего белья. Ее образ дополняют парик, выполненный под стрижку каре и выкрашенный в тон фона, и серебряный крест на шее.

Подписчики оценили фотосессию Ивановой, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Итальянское кружево — огонь, особенно на классной фигурке», «Как вам идет этот цвет волос!», «Какая красивая», «Невероятная фигура», «Роскошь!» — высказывались они.

В феврале снимки Валентины Ивановой заметили на маркетплейсе Wildberries. Так, манекенщица стала героиней рекламной съемки бренда спортивной одежды RELY. Модель снялась с распущенными волосами и нюдовым макияжем в нескольких нарядах разных цветов упомянутой марки.

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Карина Черных
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