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10:26, 8 февраля 2023Ценности

Фотографии возлюбленной Тимати заметили на Wildberries

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в рекламе марки RELY для Wildberries

Фото: Wildberries

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова стала героиней рекламной съемки бренда спортивной одежды RELY. Снимки заметили на сайте онлайн-магазина Wildberries.

Российская манекенщица снялась с распущенными волосами и нюдовым макияжем в нескольких нарядах разных цветов упомянутой марки. В частности, знаменитость сфотографировали в кроп-топе и велосипедках, а на других кадрах позировала в легинсах с завышенной линией талии и кроссовках.

Отмечается, что стоимость вещей названного ретейлера варьируется от 2040 до 3570 рублей за один предмет гардероба.

В мае 2022 года телеведущая Ксения Собчак подняла на смех Иванову. Блогерша опубликовала фотографию Тимати с моделью, которую папарацци сделали на праздновании дня рождения Филиппа Киркорова. Кроме того, она поделилась несколькими снимками бывших возлюбленных певца, манекенщиц Екатерины Сафаровой и Анастасии Решетовой, и заявила, что всем своим возлюбленным мужчина преподносит одинаковые подарки. Речь шла о браслете Love с бриллиантами ювелирного дома Cartier и кольце с крупным бриллиантом.

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Карина Черных
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