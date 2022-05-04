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Собчак подняла на смех новую возлюбленную Тимати

Собчак пошутила о том, что Тимати преподносит каждой возлюбленной одинаковые подарки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак подняла на смех новую возлюбленную рэпера Тимати Валентину Иванову. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале.

Знаменитость опубликовала фотографию музыканта с моделью, которую папарацци сделали на праздновании дня рождения Филиппа Киркорова. Кроме того, она поделилась несколькими снимками бывших возлюбленных певца: манекенщиц Екатерины Сафаровой и Анастасии Решетовой.

По словам Собчак, Тимати преподносит каждой девушке, с которой он состоял в отношениях, одинаковые подарки, а именно, браслет Love с бриллиантами ювелирного дома Cartier и кольцо с крупным бриллиантом. «Фавориткам мгновенно дарятся браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же), чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений). И еще распознать можно по двум крестам-подвескам», — пошутила автор поста.

В ноябре 2021 года Ксения Собчак подняла на смех еще одну партнершу Тимати — модель Сашу Дони, которая рассказала о помогающей разбогатеть родинке. «Я случайно увидела передачу, в которой рассказывалось о том, что родинки появляются в течение всей нашей жизни и каждая имеет свое значение», — поведала Дони и призналась, что ранее дорисовывала себе родинку справа на шее, поскольку считала ее предвестником богатства. Собчак не оценила способ Дони и опубликовала в сторис шуточное видео на эту тему.

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Карина Черных
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