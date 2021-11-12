Собчак подняла на смех способ возлюбленной Тимати разбогатеть с помощью родинки

Телеведущая Ксения Собчак подняла на смех возлюбленную рэпера Тимати Сашу Дони, которая рассказала о помогающей разбогатеть родинке. Сторис на эту тему появилась в Instargram-аккаунте журналистки.

На своей странице Саша Дони поделилась с подписчиками историей о родинках на теле. «Лет 10 мне было, когда я случайно увидела передачу, в которой рассказывалось о том, что родинки появляются в течение всей нашей жизни и каждая имеет свое значение», — поведала модель. Она призналась, что ранее дорисовывала себе родинку справа на шее, поскольку считала ее предвестником богатства.

Собчак не оценила способ Дони и опубликовала в сторис шуточное видео на эту тему. «Ребят, посмотрите, нет ли у меня там родинок? А то богатства мне, конечно, не видать», — произнесла журналистка и продемонстрировала крупным планом свою шею.

В октябре Ксения Собчак пришла на допрос в Сочи в головном уборе с нецензурной фразой. 39-летнюю знаменитость запечатлели в кабинете следователей после смертельного ДТП с участием автомобиля, пассажиркой которого она являлась. Собчак была одета в черный свитер с капюшоном, солнцезащитные очки и черную кепку с красной надписью: «Иди на *** (иди к черту)».