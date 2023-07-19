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04:00, 19 июля 2023Ценности

58-летняя актриса снялась в бикини и восхитила фанатов

58-летняя актриса Элизабет Херли показала тело в бикини собственного бренда

Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в бикини и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 58-летняя звезда предстала в алом купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Предмет гардероба состоял из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией, которые были оформлены золотистыми цепями. Знаменитость позировала, лежа на диване и показывая стройную фигуру. При этом она распустила волосы, подчеркнула глаза черной подводкой и нанесла блеск на губы.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Скажи, пожалуйста, чем ты питаешься? У тебя совершенное тело», «Ты не стареешь! Это невероятно», «Твоя красота словно глоток свежего воздуха», «Великолепная», — заявили пользователи сети.

Ранее в июле немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум попала в объектив папарацци во время отдыха в Сардинии, Италия. 50-летнюю знаменитость запечатлели на пляже в компании супруга, гитариста рок-группы Tokio Hotel, Тома Каулитца. Так, манекенщица предстала перед камерами в раздельном купальнике пастельно-розового цвета.

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    Карина Черных
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