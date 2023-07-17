Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:35, 17 июля 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум в купальнике попала в объектив папарацци

Daily Mail: папарацци запечатлели модель Хайди Клум в купальнике во время отдыха в Италии

Фото: Splashnews / Legion-media

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум попала в объектив папарацци во время отдыха в Сардинии, Италия. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

50-летнюю знаменитость запечатлели на пляже в компании супруга, гитариста рок-группы Tokio Hotel, Тома Каулитца. Так, манекенщица предстала перед камерами в раздельном купальнике пастельно-розового цвета, оформленном белой плетенной окантовкой. При этом ее образ дополнен кремовой кепкой, солнцезащитными очками и браслетом на руке.

Читатели издания оценили фигуру звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Некоторые хорошие фото испорчены лишними людьми», «Для 50-летней женщины она выглядит потрясающе!», «Прекрасное тело», «Ее мужу определенно повезло», «Многие женщины в ее возрасте могут только завидовать такой фигуре», — высказывались они.

Ранее Хайди Клум продемонстрировала фигуру в бикини под душем. В ролике манекенщица снялась на улице в черном комплекте, состоящем из бюстгальтера на завязках с треугольными чашками и трусов на низкой посадке.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответные действия после атаки на Крымский мост

    Бездомный ограбил и попытался изнасиловать женщину на улице в российском городе

    Очередь из автомобилей на Керченскую переправу пообещали ликвидировать за сутки

    В РСТ оценили туристическую ситуацию в Крыму после подрыва моста

    Американский баскетболист покинул российский клуб через неделю после перехода

    Украинский танк с проломленной башней показали на фото

    Эксперт назвала топ-10 богатых черникой мест в Подмосковье

    50-летняя Хайди Клум в купальнике попала в объектив папарацци

    Диетолог рассказал о популярном у звезд суперпродукте для увеличения ягодиц

    Путин поручил помочь раненной при теракте на Крымском мосту девочке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости