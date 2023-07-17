50-летняя Хайди Клум в купальнике попала в объектив папарацци

Daily Mail: папарацци запечатлели модель Хайди Клум в купальнике во время отдыха в Италии

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум попала в объектив папарацци во время отдыха в Сардинии, Италия. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

50-летнюю знаменитость запечатлели на пляже в компании супруга, гитариста рок-группы Tokio Hotel, Тома Каулитца. Так, манекенщица предстала перед камерами в раздельном купальнике пастельно-розового цвета, оформленном белой плетенной окантовкой. При этом ее образ дополнен кремовой кепкой, солнцезащитными очками и браслетом на руке.

Читатели издания оценили фигуру звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Некоторые хорошие фото испорчены лишними людьми», «Для 50-летней женщины она выглядит потрясающе!», «Прекрасное тело», «Ее мужу определенно повезло», «Многие женщины в ее возрасте могут только завидовать такой фигуре», — высказывались они.

Ранее Хайди Клум продемонстрировала фигуру в бикини под душем. В ролике манекенщица снялась на улице в черном комплекте, состоящем из бюстгальтера на завязках с треугольными чашками и трусов на низкой посадке.