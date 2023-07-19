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14:30, 19 июля 2023Россия

Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола

Совфед одобрил закон, запрещающий смену пола в России

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Совет Федерации на заседании в среду, 19 июля, в ходе голосования одобрил закон, запрещающий смену пола человека в России в тех случаях, когда это не обусловлено лечением врожденных аномалий. Как уточняет «Интерфакс», соответствующие изменения будут внесены в закон 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Коррективы, о которых идет речь, заключаются в запрете медицинского вмешательства или использования лекарственных препаратов с целью сменить пол, а также спровоцировать формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

14 июля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти фракций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что во время проработки текста законопроекта были сделаны все необходимые оговорки, поэтому опасения экспертов из-за принятого закона являются чрезмерными.

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    Варвара Кошечкина
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