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15:40, 19 июля 2023Интернет и СМИ

Собчак высказалась о материнстве

Собчак заявила, что не была готова стать матерью, когда ей было чуть больше 20 лет

Кадр: Telegram-канал «Собчак»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что не готова была стать матерью, когда ей было чуть больше 20 лет, потому что занималась карьерой. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

«Когда мне было 20 с небольшим, я была вся в работе: посещала мероприятия, знакомилась с новыми людьми. И материнство это тогда было где-то далеко и не про меня», — вспоминала ведущая. Она добавила, что, если бы ей снова стало 25 лет, она бы не поменяла мнение.

«Все пришло в нужное время, в нужном возрасте, в нужном понимании себя. Я стала мамой в 35. Сейчас я могу сказать, что нет ничего круче», — призналась Собчак.

Таким образом телеведущая отреагировала на заявление главы Минздрава России Михаила Мурашко, назвавшего стремление женщин получать образование, строить карьеру и обеспечивать себе материальную базу до рождения детей порочной практикой.

По мнению министра, из-за этого возникают такие проблемы, как бесплодие и невынашивание. Как утверждает Мурашко, чем раньше женщина родит, тем лучше будет как для ее здоровья, так и для здоровья ребенка.

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    Мария Большакова
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