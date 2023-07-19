Названы сроки окончания дождя в Москве

Синоптик Шувалов спрогнозировал окончание дождя в Москве 19 июля

Дождь в Москве должен прекратиться уже в среду, 19 июля, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Сроки окончания ливня он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, обрушившийся на столицу ливень прекратится в диапазоне от 13 до 17 часов. «Солнышко появится, ветер потихонечку стихнет к вечеру. Температура сейчас держится на 14 градусах, но повысится до 18-19 градусов», — рассказал он.

В четверг, 20 июля, температурный фон в Москве также ожидается в пределах 18-19 градусов. Снова прогнозируется дождь, однако лишь кратковременный и послеполуденный.

«В пятницу, субботу у нас уже погода более-менее налаживается, и температура превышает 20-градусную отметку — будет 21-23 и уже без осадков», — поделился Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал ряд регионов, где 18-20 июля прогнозируются сильные дожди с ветром до 20 метров в секунду.

