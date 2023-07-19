Стало известно об использовании ВСУ терминалов Starlink для обнаружения авиации

WSJ: украинские военные используют терминалы Starlink для обнаружения российской авиации

Военнослужащие Вооруженных сил Украины используют камеры с подключением к терминалам Starlink для обнаружения российской авиации. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что военнослужащим ВСУ не хватает оборудования, поэтому им приходится прибегать к «творческому подходу». Для этого они подключают камеру к терминалу Starlink, подключенную к генератору.

«Камера обеспечивает передачу, которая может помочь им обнаружить российскую авиацию на расстоянии», — пишет издание.

Ранее украинский военный назвал западную бронетехнику «велосипедом без педалей». По его мнению, ее эффективность низка из-за отсутствия средств противовоздушной обороны и авиационной поддержки.