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13:53, 19 июля 2023Бывший СССР

Украинский военный назвал западную бронетехнику «велосипедом без педалей»

WSJ: западная бронетехника без авиации стала для ВСУ велосипедом без педалей

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Западная бронетехника без авиации и средств противовоздушной обороны (ПВО), которую предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ), оказалась «велосипедом без педалей». Так считает 49-летний украинский военный Юрий Ульшин с позывным Грек, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Украинский военнослужащий пожаловался на российские вертолеты, которые зависают на большой дальности и наносят удары по технике управляемыми ракетами. При этом они остаются вне зоны действия переносных зенитных комплексов Stinger.

«Большое спасибо за велосипед, но...» — приводит американское издание слова Ульшина.

Ранее выяснилось, что частные западные компании оказывают военную помощь ВСУ. При этом США и другие страны Запада препятствуют этому, создавая юридические и бюрократические сложности.

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    Александр Слабиев
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