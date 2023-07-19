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13:41, 19 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о помощи ВСУ от частных западных компаний

Foreign Affairs: США препятствуют частным западным компаниям оказывать военную помощь ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Частные западные компании оказывают военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), но США и другие правительства Запада препятствуют этому, стало известно изданию Foreign Affairs.

«Некоторые западные правительства, включая США, препятствовали этой работе, блокируя частную передачу некоторого (...) оборудования или устанавливая чрезмерные бюрократические барьеры для получения экспортных лицензий», — говорится в статье. Кроме того, вводятся требования к отставным военным США, которые хотят обучать бойцов ВСУ.

Среди причин препятствования оказанию подобной помощи журналисты называют страх США потерять контроль над направлением и результатами усилий по поддержке Киева. Отмечается, что контрнаступление Украины находится на критическом этапе, поэтому нужды страны обострились.

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Согласно материалу, помощь частных западных компаний гибкая и оперативная, так как она может поставляться напрямую и способна обходить бюрократические процедуры. Такие организации также занимаются разминированием, поставляют ВСУ беспилотники и бронежилеты, уточняет Foreign Affairs. Помимо этого, частные компании постоянно обновляют и оптимизируют свои программы обучения украинских военных.

Ранее стало известно, что поток пожертвований солдатам ВСУ сокращается из-за усталости общественности от конфликта. Кроме того, с угасанием интереса к финансированию украинских подразделений столкнулись и крупные благотворительные организации.

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    Кристина Есикова
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