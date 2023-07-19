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13:27, 19 июля 2023Наука и техника

Поставлена под сомнение существующая теория эволюции звезд

The Astrophysical Journal Letters: выявлен аномальный механизм магнитного поля звезд

Фото: Conner Baker / Unsplash

Американские астрономы из Университета штата Огайо поставили под сомнение существующую теорию эволюции звезд. Результаты работы опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ранее считалось, что у солнцеподобных звезд поверхностный магнетизм связан со вращением светила. Сильные магнитные поля обычно фиксируются в центре областей магнитных звездных пятен. Современная теория гласит, что звезды с массой меньшей, чем Солнце, обладают очень низким уровнем магнитной активности.

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Теперь исследователи смогли доказать, что некоторые звезды имеют аномальный внутренний механизм: поверхность и ядро светила вращаются с одинаковой скоростью, но затем показатели расходятся. Этот процесс может быть ответственен за усиление магнитных полей на холодных звездах, что также потенциально влияет на обитаемость близлежащих экзопланет. Выявить это удалось благодаря более ранней разработке ученых для проведения измерений звездных пятен и магнитного поля.

Используя данные Sloan Digital Sky Survey, команда изучила 136 звезд в скоплении M44. Это позволило выявить, что магнитные поля звезд с малой массой в этом регионе оказались намного сильнее, чем могут объяснить современные модели.

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    Елена Апазиди
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