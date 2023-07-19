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14:15, 19 июля 2023Ценности

Блогерша назвала пять удешевляющих внешний вид моделей купальников

Блогерша level_blue: купальники с откровенным декольте и цепочками удешевляют внешность

Кадр: @level_blue

Блогерша с никнеймом @level_blue из Германии назвала пять удешевляющих внешний вид моделей купальников. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В первую очередь инфлюэнсерша порекомендовала избегать слитных фасонов с узкой и чрезмерно обнажающей бедра нижней частью. В то же время она посоветовала отказаться от изделий с детскими принтами и красочными узорами, а также от ярких неоновых расцветок. «Это нормально, если тебе 12. Как взрослая женщина ты не будешь выглядеть стильно в таком купальнике», — заявила автор ролика.

Кроме того, она включила в список купальники с откровенным декольте, отметив, что они смотрятся вульгарно. В заключение тиктокерша добавила в перечень купальники, украшенные цепочками, большими камнями и стразами.

Ранее маммолог Амина Магомедова назвала россиянкам опасные для здоровья купальники. Так, медик посоветовала женщинам с большой грудью избегать моделей с лифом-бандо, у которых отсутствуют бретели.

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    Алина Гостева
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