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11:33, 19 июля 2023Из жизни

Не знавшая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит

В Великобритании женщина, не знавшая о беременности, внезапно родила

Фото: Omar Lopez / Unsplash

22-летняя жительница английского графства Уэст-Мидлендс, Великобритания, не знавшая о своей беременности, внезапно родила сына в ванной комнате. Об этом сообщает The Sun.

Лорен Ньюи, у которой уже есть двухлетняя дочь Эсси, стала матерью во второй раз в апреле. Однажды ночью она проснулась от спазмов в животе и, не подозревая, что у нее начались схватки, отправилась в ванную комнату. «Мне становилось все хуже. Я жила одна, поэтому не могла поехать в больницу», — рассказала женщина.

Ньюи предположила у себя аппендицит и решила принять ванну, чтобы облегчить боль. Она провела в теплой воде час, а когда встала, у нее отошли воды. Именно в этот момент женщина поняла, что беременна.

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Ньюи начала тужиться и спустя несколько минут самостоятельно родила в ванной комнате. Сразу после этого она обратилась за медицинской помощью и позвонила свекрови с просьбой посидеть с внучкой, пока она будет в больнице.

Женщина провела в медицинском учреждении 12 часов, после чего ее с новорожденным сыном, которого назвали Алби, выписали домой. За это время она успела заказать в интернет-магазинах множество товаров для ребенка, так как не имела возможности сделать это заранее.

Ньюи пережила так называемую скрытую беременность. В таких случаях женщина долгое время или до самих родов не подозревает, что вынашивает ребенка.

Ранее сообщалось, что в жительница Австралии, страдавшая бесплодием, внезапно родила мальчика. Женщина подчеркнула, что не заметила никаких явных признаков беременности.

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    Алиса Удовик
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