Неизвестные боевики безуспешно атаковали российскую авиабазу в Сирии

«Военный обозреватель»: неизвестные боевики попытались атаковать авиабазу России в Сирии

Неизвестные боевики безуспешно пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, для этого они использовали беспилотники-камикадзе. Об этом в среду, 19 июля, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется, что операция провалилась, так как ни один беспилотник не смог достичь цели. По предварительной информации, все атакующие БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. При этом на фотографии запечатлен густой дым, поднимающийся, предположительно, над местом, где располагается авиабаза России.

Ранее глава Генштаба США Марк Милли прокомментировал маневр российского самолета, который якобы пролетел слишком близко к американскому борту воздушного наблюдения в небе над Сирией. Он сказал, что дополнительное развертывание войск в регионе не помешает свободным полетам летчиков из России.