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09:05, 19 июля 2023Мир

В США отреагировали на полеты российских самолетов в Сирии

Глава Генштаба США Милли: дополнительные войска не помешают России свободно летать в Сирии

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Генштаба США Марк Милли отреагировал на маневр российского истребителя в Сирии, который якобы пролетел очень близко к американскому самолету воздушного наблюдения. Его слова приводит Reuters.

По его словам, дополнительное развертывание войск в регионе не помешает российским летчикам свободно летать над воздушным пространством Сирии. При этом он отметил, что американские военные хорошо подготовлены и могут защитить себя при необходимости.

«Я не знаю, связано ли это с Украиной или нет. На данный момент ничто не указывает на то, что это так», — прокомментировал он маневры.

Ранее официальные лица США обвинили российский истребитель в авиахулиганстве. По их мнению, российский истребитель вынудил американский самолет воздушного наблюдения пройти через турбулентный след, что поставило под угрозу жизни четырех членов экипажа.

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    Анастасия Заикина
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