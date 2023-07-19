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16:09, 19 июля 2023Россия

Госдума приняла закон о праве Росгвардии на вооружение военной техникой

Госдума проголосовала за право Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Госдума в первом чтении и сразу в целом проголосовала за право Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику. Об этом сообщает ТАСС.

Поправка к действующему закону о Росгвардии принята, так как силовое ведомство уже имеет в своем распоряжении самолеты, вертолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и катера и применяет их в том числе на спецоперации.

Теперь в регламентирующем деятельность Росгвардии документе вместо оружия говорится о вооружении.

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    Марк Леонов
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