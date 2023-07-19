В МИД заявили об отсутствии внимания ООН к теракту на Крымском мосту

МИД: генсек ООН Гутерреш закрыл глаза на диверсии Киева после теракта на Крымском мосту

Генсек ООН Антониу Гутерреш отдает предпочтение украинской части стамбульских договоренностей по зерну, удобрениям и продовольствию и в очередной раз игнорирует диверсии Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) России. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что из двух подписанных в Стамбуле год назад договоренностей — черноморская инициатива и меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта — Гуттереш «явное предпочтение отдает украинской части».

В МИД также подчеркнули, что в подаче генсека ООН выходит, что именно морские перевозки 32 миллионов тонн украинского зерна, седи которых была преимущественно кормовая кукуруза и в «сытые» страны, спасли мир от голода. «До российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница, которая направляется в страны Азии и Африки, а также удобрений секретариату ООН, судя по всему, дела нет», — указали в дипведомстве.

В министерстве также отметили, что Гутерреш обнародовал свое личное послание на имя президента России Владимира Путина «вопреки всем законам дипломатической переписки».

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал цель теракта Украины на Крымском мосту. По его словам, Киев организует теракты для отвлечения внимания от провала на саммите НАТО.