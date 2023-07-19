Путин назвал лучшее средство против пропаганды

Президент России Путин назвал правду самым острым оружием против лжи и пропаганды

Правда является наиболее действенным средством против лжи и пропаганды, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «АНО Россия — страна возможностей». Главу государства цитирует РИА Новости.

Правда — «наверное, это самое острое оружие против лжи», отметил президент.

Во время общения с участниками совета Путин раскритиковал господствующую на Западе монополию на власть, сосредоточенную, по его словам, в руках правящих элит. «Те люди, которые понимают это в европейских странах, да и в Соединенных Штатах, они не хотят такого развития событий», — подчеркнул глава государства.

Помимо этого, в ходе встречи президент заявил, что в ХХ веке Россия исчерпала лимит на революции. Он напомнил, что указанные события привели к срыву, к распаду великой страны. При этом проблемы, с которыми столкнулось российское государство около ста лет назад, не были более серьезными, чем в других странах, заключил Путин.