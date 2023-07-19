Путин назвал исчерпанным лимит на революции в России

Президент Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции в XX веке

Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан», — сказал глава государства.

В 2021 году президент уже высказывал подобную точку зрения. Тогда Путин добавил, что политической системе страны необходимо спокойное и стабильное развитие, «без всяких выбросов негативных эмоций».

Ранее Путин оценил итоги революционных потрясений в России XX века. По его словам, они «привели к срыву, к распаду великой страны». Он пояснил, что проблемы, с которыми столкнулась Россия сто с небольшим лет назад, были серьезными, но не более, чем в других странах.