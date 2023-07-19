Невеста приехала на свадьбу на тракторе и удивила гостей

Belfast Live: в Северной Ирландии невеста приехала на свадьбу на тракторе

Невеста из деревни Карнлоу в Северной Ирландии приехала на собственную свадьбу на тракторе и удивила гостей. Об этом сообщает Belfast Live.

33-летняя Кэтрин Маккей выросла на ферме. В знак уважения к сельским корням своей семьи она решила включить сельское наследие в церемонию и приехала в кузове трактора Massey Ferguson 135. Ее отец 66-летний Генри Маккей был за рулем.

Ирландка рассказала, что всю дорогу смеялась. «Местные жители махали нам и сигналили, а затем, прямо перед церковью, за нами выехал мусоровоз. Тогда я засмеялась еще больше. Мы прибыли в церковь без происшествий и под дождем. Провели прекрасную службу вместе с друзьями и семьей», — отметила она.

«Это было идеальное появление на свадьбе, потому что все, кто знает Катрин, знают, что она без ума от фермерства», — заявил жених Кэтрин. На случай поломки трактора у семьи был приготовлен внедорожник Range Rover. Чтобы развлечь гостей, если невеста опоздает, они арендовали машину с мороженым.

Невеста рассказала, что до сих пор иногда работает на ферме, хотя является госслужащей. «Я участвую в местных парадах старинных тракторов и обожаю все, что связано с фермерством. Когда мы были детьми, я и мои четыре брата работали на поле до пяти утра. Мы занимались ягнятами. Я до сих пор беру отпуск каждый апрель, чтобы помочь отцу с ягнятами», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok с ником @tobz88 опубликовал ролик со свадьбы друга, который приехал на церемонию в гробу и удивил гостей. Гости и несущие гроб друзья мужчины выглядели смущенно.