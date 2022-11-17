Жених приехал на свадьбу в гробу и удивил гостей

New York Post: жених приехал на свадьбу в катафалке и удивил гостей церемонии

Пользователь TikTok с ником @tobz88 опубликовал ролик со свадьбы друга, который приехал на церемонию в гробу и удивил гостей. На видео обратили внимание в New York Post.

На видео запечатлен момент, когда к месту проведения церемонии подъехал катафалк, из которого шесть друзей жениха достали гроб. «Это что, похороны? Нет, так мой друг решил пойти к алтарю», — гласит подпись к видео.

Я хочу увидеть выход невесты! Кто знает, может он был еще более драматичным! Пользователь TikTok

К удивлению гостей, четверо мужчин и две женщины в синих платьях доставили гроб к алтарю и поставили его там. Затем один из гостей поднял крышку, и жених вылез наружу. Невеста не попала в ролик, поэтому ее реакция осталась за кадром.

Ролик набрал более восьми миллионов просмотров и множество комментариев. Пользователей удивило неожиданное решение жениха. Некоторые из них заметили, что гости и несущие гроб друзья мужчины выглядели смущенно.

Ранее сообщалось, что в английском городе Веднсбери, графство Уэст-Мидлендс, невеста приехала на свадьбу в полицейском фургоне и удивила гостей. Дело в том, что девушка опаздывала на праздник из-за сломавшегося лимузина, а сотрудники полиции решили ей помочь.