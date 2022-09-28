Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Невеста приехала на свадьбу в полицейском фургоне и удивила жениха

The Sun: невеста приехала на свадьбу в полицейском фургоне из-за сломавшегося лимузина

Фото: Colette Allen / Unsplash

В английском городе Веднсбери, графство Уэст-Мидлендс, невеста приехала на свадьбу в полицейском фургоне и удивила гостей. Об этом сообщает The Sun.

В субботу, 24 сентября, 23-летняя Алиша Брайерли вместе с матерью и подружками невесты отправилась на свою свадьбу. Женщины ехали в лимузине, который неожиданно сломался на полпути. В тот момент до начала церемонии оставалось 50 минут. Невеста начала волноваться и плакать, поскольку боялась опоздать и подвести жениха и гостей.

Подруга Брайерли Сара-Джейн сразу же решила действовать. Она осмотрелась и поняла, что машина сломалась недалеко от стадиона, где в тот день был футбольный матч. Женщина увидела полицейским фургон и подбежала к нему. Она рассказала сотрудникам полиции, что произошло, и попросила подвезти их с невестой до церкви.

Материалы по теме:
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской» Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
27 октября 2017
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта 2019

«Полицейские были великолепны. Они настояли на том, чтобы помочь. Это не совсем тот лимузин, который я планировала, но кто еще может сказать, что добирался на свою свадьбу таким образом», — вспоминает Брайерли.

В итоге невесте удалось успеть вовремя. Жениха и гостей очень удивило то, что она прибыла на столь необычном транспорте.

Ранее сообщалось, что 27-летняя Кейли Стед из города Суонси в Великобритании сыграла свадьбу, несмотря на то, что жених бросил ее у алтаря. Какое-то время Стед была в отчаянии, но в итоге решила не отменять торжество, так как хотела провести время с друзьями и родственниками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии
Супруги загрязнили популярное место отдыха ради веселья и были унижены в сети
Названы самые модные джинсы на осень
Россиянина осудят за убийство двоих мужчин и нападение на сотрудника полиции
МИД Латвии призвал граждан немедленно покинуть Россию
Вирусолог назвал самый редкий симптом последних штаммов коронавируса
Невеста приехала на свадьбу в полицейском фургоне и удивила жениха
США допустили введение пошлин на одну категорию товаров из России
Федерация хоккея Канады призвала своих хоккеистов срочно уехать из России
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о знакомстве с Моисеевым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.