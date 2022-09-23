Брошенная у алтаря невеста сыграла свадьбу без жениха

The Sun: брошенная в день бракосочетания невеста сыграла свадьбу без жениха

27-летняя Кейли Стед из города Суонси в Великобритании сыграла свадьбу, несмотря на то, что жених бросил ее у алтаря. Об этом сообщает The Sun.

В ночь перед свадьбой Стед была на девичнике со своими подругами, а ее жених, Каллум, остался с друзьями в фургоне неподалеку от места проведения церемонии бракосочетания. Наутро его друзья рассказали невесте, что во время вечеринки он куда-то ушел и так и не вернулся. Стед созвонилась с матерью Каллума и узнала, что тот уехал на своей машине.

«В тот момент у меня еще была надежда, что он вернется, так как на протяжении всех наших отношений он иногда отправлялся на прогулку или садился за руль, чтобы проветрить голову, когда нервничал», — вспоминает Стед. Однако на следующий день отец жениха сообщил, что Каллум на свадьбу не придет.

Какое-то время Стед была в отчаянии, но в итоге решила не отменять торжество, так как хотела провести время с друзьями и родственниками. «Я потратила много денег, с нетерпением ждала угощений, танца с отцом, времяпровождения в кругу семьи, так почему бы и нет?» — сказала невеста.

Стед изменила надпись «Мистер и Миссис» на фотобудке на «Шумную вечеринку Кейли» и ударила кулаком по свадебному торту, так как он напоминал ей о Каллуме. «Это всегда будет напоминать мне о том, что мне не нужна чья-то любовь, чтобы быть счастливой», — утверждает женщина.

Ранее сообщалось, что в Индии невеста по имени Ниша сбежала со свадьбы, забрав с собой подаренные родственниками деньги и ювелирные украшения. Когда жених попросил развода, девушка потребовала 500 тысяч рупий (376 тысяч рублей) в качестве компенсации.