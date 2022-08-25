Невеста сбежала со свадьбы с подаренными деньгами и ювелирными украшениями

Times Now News: индианка украла подаренные на свадьбу деньги и драгоценности и сбежала

В индийском штате Харьяна невеста по имени Ниша сбежала со свадьбы, забрав с собой подаренные родственниками деньги и ювелирные украшения. Об этом сообщает Times Now News.

По словам жениха, он познакомился с Нишей в индийском городе Кота, где учился на медицинских курсах. Юноша обещал сделать ей предложение, когда найдет работу, однако она требовала сыграть свадьбу как можно быстрее, и в итоге он сдался.

Во время церемонии бракосочетания семья жениха подарила Нише ювелирные украшения и несколько сотен тысяч рупий. После свадьбы невеста приехала в дом мужа и провела там ночь. На следующее утро родственники обнаружили, что индианка украла драгоценности и подаренные деньги и пропала.

В ходе расследования выяснилось, что девушка уже находилась в браке с молодым человеком по имени Гаутам, когда выходила замуж за пострадавшего. Брошенный жених связался с невестой по телефону, и та рассказала ему, что у нее был долгий роман с Гаутамом. Ниша добавила, что бросила юношу, потому что он нигде не работал.

Когда пострадавший попросил развода, девушка потребовала 500 тысяч рупий (376 тысяч рублей) в качестве компенсации. Кроме того, она пригрозила, что подаст ложное заявление о вымогательстве приданого, если требование не будет выполнено.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей мужа перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец жениха договорился о браке сына с девушкой через посредника.