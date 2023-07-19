Трамп обвинил Байдена в обнищании молодых американцев

Newsweek: Дональд Трамп обвинил президента США Байдена в обнищании молодых американцев

Политик и бизнесмен Дональд Трамп обвинил президента США Джо Байдена в том, что в период его нахождения у власти у американских миллениалов и людей поколения Z совсем нет сбережений. Об обнищании молодежи экс-президент заявил на консервативной конференции Turning Point Action Conference, передает издание Newsweek.

«В экономике Байдена треть представителей поколения Z и миллениалов не имеют сберегательных счетов и вообще никаких сбережений», — подчеркнул Дональд Трамп.

Среди прочих аргументов против экономической политики Байдена Трамп назвал инфляцию, стоимость ипотеки и размер заработных плат — эти проблемы коснулись американцев всех возрастов. Молодые люди (31 процент поколения Z и 23 процента миллениалов), по данным компании Bankrate на 2023 год, не откладывают деньги для выхода на пенсию. Согласно опросу GOBanking Rates, в этом году шесть из десяти людей в возрасте от 18 до 24 лет имеют сбережения не более 1000 долларов, а 31 процент молодежи откладывает менее 100 долларов.

Однако, если взглянуть на исследования более ранних лет, выяснится, что аналогичная проблема обнищания молодых американцев наблюдалась и в период президентства Дональда Трампа, и в еще более ранние годы, пишет издание. Это может быть вызвано рядом причин: и стагнацией мировой экономики с 2010-х годов, и инфляцией, и неравенством оплаты труда. Все это могло заставить молодых людей ограничить сбережения в течение последних десяти лет.

Ранее Трамп раскритиковал президента Байдена за его внешнюю политику. Он считает, что действующий американский лидер «не способен вести дела с мировыми лидерами».