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23:31, 16 июля 2023Мир

Трамп раскритиковал Байдена за его внешнюю политику

Экс-президент США Трамп: Байден не способен вести дела с мировыми лидерами
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским главой Владимиром Путиным, в отличие от Джо Байдена. Глава Белого дома, по мнению политика, «не способен вести дела с мировыми лидерами», передает Fox News.

«Есть лидеры, которые находятся на высоте на своем посту. Я могу составить целый список людей, в нем будет и [президент России Владимир] Путин. А у нас — человек, который не понимает, что происходит, это самое опасное время в истории страны», — отметил Трамп в интервью.

Политик вновь заявил, что ситуация с Украиной никогда бы не дошла до текущего состояния, если бы он был президентом США.

Ранее Трамп пообещал закончить украинский конфликт за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. 45-й президент США также заявил, что нашел бы аргументы, чтобы Владимир Путин сел за стол переговоров. По словам политика, он бы пообещал, что если Москва не будет готова завершить специальную военную операцию, то Вашингтон предоставит Киеву еще больше помощи.

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    Марина Совина
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