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11:18, 19 июля 2023Путешествия

Россиянка описала отдых в Турции фразой «чувствовала себя нищебродом»

TourDom: россиянка поехала в Турцию и призналась, что чувствовала себя «нищебродом»

Фото: Unsplash

Российская туристка поехала в Турцию и призналась, что была неприятно удивлена ценами на услуги в городе Фетхие. Об этом она рассказала порталу TourDom.

«Была там в прошлом году, а в этот раз чувствовала себя нищебродом. Коктейль-шмурдяк в баре — 980 рублей, дондурма — от 200 до 800 рублей, в зависимости от наглости продавца, два лежака и зонт —1200 рублей. Понимаю, что место не самое экономичное, но в прошлом году было гораздо дешевле», — такими фразами описала свой отдых россиянка.

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Портал отмечает, что российские туристы заметили сильное повышение цен в Турции за последние месяцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Telegram-каналом «Крыша ТурДома», в котором приняли участие более трех тысяч человек. 59 процентов туристов признались, что в Турции все «адски подорожало», и лишь три процента сказали, что цены, по их мнению, остались на прежнем уровне. 38 процентов участников опроса выбрали вариант «Хочу посмотреть результат/У меня другое мнение».

Ранее сообщалось, что цены на путевки в Турцию для российских туристов выросли на 20-70 процентов. Увеличение стоимости отдыха связано с инфляцией в стране, резким ростом курса доллара и евро, а также подорожанием перелетов.

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    Марина Черняк
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