Сильный взрыв военного объекта в Одессе попал на видео

Mash показал видео сильного взрыва военного объекта в Одессе

Видео сильного взрыва, как утверждается, военного объекта в Одессе показал Telegram-канал Mash.

На снятых местными жителями с высотного здания кадрах видно, как ночью на объекте происходит мощная детонация, озаряющая светом окрестности.

По заявлению Telegram-канала, предварительно, взрыв произошел на складе, где изготавливались и хранились морские беспилотники Украины.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что считает прошедшую ночь «одной из страшнейших» с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.