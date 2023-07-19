Мэр Одессы назвал прошедшую ночь самой страшной из-за ракетного обстрела

Мэр Одессы Труханов назвал прошедшую ночь самой страшной из-за ракетного обстрела

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает прошедшую ночь «одной из страшнейших» с начала специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Такого масштаба атаки мы не помним с начала СВО», — написал Труханов. По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.

В ночь на 19 июля в ряде украинских городов были слышны взрывы. В Киеве, Кропивницком, Запорожье, Николаеве и Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги.

По утверждению военкоров, в ударе по Одессе были задействованы авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России и военно-морской флот. Результатом удара возмездия за теракт на Крымском мосту стало поражение объектов портовой инфраструктуры и хранилищ топлива.