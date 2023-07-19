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03:29, 19 июля 2023Бывший СССР

Российская армия дольше часа наносила удар возмездия по Одессе. Поражены портовая инфраструктура и хранилище топлива

Российская армия нанесла ракетный удар возмездия по Одессе

Фото: «Военкоры русской весны»

Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Утверждается, что налет длился дольше часа. В нем были задействованы авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России и Военно-морской флот. Инфраструктуру противника поражали авиационными ракетами Х-22, крылатыми ракетами «Калибр» и беспилотниками-камикадзе.

Военкоры отмечают, что, вероятно, поражено топливохранилище в граничащем с Одессой Ильичевске. Судя по поступающим кадрам, там также загорелся порт.

Позднее подтвердилось, что одной из целей была нефтебаза в Одессе, сейчас там бушует пожар.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что слышны взрывы и работа противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской областях. Также, по его словам, нанесен удар по находящемуся под контролем Украины Запорожью.

Удары по портовой инфраструктуре Украины наносятся второй день подряд

В ночь на 18 июля Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Там уточнили, что массированный обстрел велся высокоточным оружием морского базирования. В частности, военнослужащие поразили судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера.

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Помимо этого, тогда были уничтожены хранилища топлива в районе Николаева и Одессы — их общий объем составлял около 70 тысяч тонн. По информации оборонного ведомства, уничтоженные объекты снабжали военную технику ВСУ горючим. «Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объекта», — отчитались в министерстве.

Удары России являются ответом на атаку ВСУ по Крымскому мосту

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными аппаратами. Взрывом было повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и автомобилей, а также работа Керченской паромной переправы.

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В результате теракта пострадал один ребенок, родителей девочки спасти не удалось. После этого в Кремле заявили о подготовке ответных мер. После вчерашнего удара по украинской инфраструктуре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что это возмездие за теракт на Крымском мосту.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал ответные меры после атаки на Крымский мост. Глава государства подчеркнул, что с военной точки зрения теракт Киева не имеет никакого значения и смысла, так как сооружение давно не используется для военных перевозок.

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    Марина Совина
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