Взрывы в порту Одессы сняли на видео

Взрывы в порту Одессы в ночь на 19 июля сняли на видео

Взрывы в порту Одессы, которые прозвучали в городе в ночь на 19 июля, сняли на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Типичная Одесса».

«Последние прилеты по портовой инфраструктуре», — говорится в сообщении к видео.

Серия мощных взрывов прозвучала в Одессе в ночь на 19 июля. Уточняется, что разрывы гремели в 01:05 и 01:07 мск. Еще одна серия взрывов зафиксирована в 01:14 мск. По утверждению Telegram-канала «Военкоры русской весны», вероятно, поражено топливохранилище.

18 июля в российском Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ атаковали объекты, где готовились теракты против России с применением катеров-беспилотников. Удар наносился высокоточным оружием морского базирования по месту изготовления беспилотных катеров на судоремонтном заводе в районе Одессы.