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23:23, 19 июля 2023Экономика

Путин раскрыл потери российских производителей удобрений

Президент Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 миллиарда долларов

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Потери российских аграриев из-за роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов оцениваются в 1,2 миллиарда долларов, производителей удобрений — порядка 1,6 миллиарда долларов. Такую информацию раскрыл президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, потери аграриев связаны с дисконтом 30-40 процентов на российское зерно на мировых рынках. Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций вызвали падение рентабельности поставок в два раза, заявил президент.

Путин напомнил, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20 процентов, а Украины — меньше 5 процентов. «Эти цифры сами за себя говорят», — резюмировал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада чинят России препятствия в безвозмездной передаче удобрений беднейшим странам. По словам Путина, из 262 тысяч тонн продукции, которая была заблокирована в портах Европы, отправить удалось лишь две партии.

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    Марина Совина
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