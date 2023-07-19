Путин заявил о препятствиях передаче российских удобрений беднейшим странам

Путин: России чинят препятствия в безвозмездной передаче удобрений беднейшим странам

Страны Запада чинят России препятствия в безвозмездной передаче удобрений беднейшим странам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам», — сказал глава государства.

По словам Путина, из 262 тысяч тонн продукции, которая была заблокирована в портах Европы, отправить удалось лишь две партии. Президент также добавил, что акция была сугубо гуманитарная, а значит, санкции не должны на нее распространяться.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Стороны гарантировали Киеву безопасный вывоз сельхозпродукции в другие страны в обмен на снятие с Москвы ограничений для экспорта удобрений. Соглашение между Россией и Украиной дважды продлевали, хотя Россия настаивала, что ее условия не выполняют.

Однако 17 июля стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.