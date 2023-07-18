Главы МИД России и Турции обсудили иные варианты поставок зерна

Лавров обсудил с главой МИД Турции иные варианты поставок зерна нуждающимся странам

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна после выхода России из продуктового соглашения. Об этом сказано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В качестве альтернативы "черноморской инициативе" министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей», — говорится в заявлении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений, стороны также условились о продолжении контактов.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор, отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.