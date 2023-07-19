На пытавшегося поджечь мавзолей Ленина мужчину завели уголовное дело

В отношении попытавшегося поджечь мавзолей Ленина россиянина завели дело о хулиганстве

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего россиянина Константина Старчукова, обвиняемого в попытке поджога мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. Об этом в Telegram сообщает Baza.

По данным издания, дело в отношении уроженца Читы завели по статье «Хулиганство», россиянину может грозить до семи лет колонии. Нарушитель порядка задержан, решает вопрос об избрании ему меры пресечения на время расследования.

Инцидент произошел в ночь на 18 июля. Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, пришел на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей, однако попал в ограждение. В результате возгорания не произошло.

Следователи выясняют обстоятельства и мотивы поступка хулигана.