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09:20, 19 июля 2023Силовые структуры

На пытавшегося поджечь мавзолей Ленина мужчину завели уголовное дело

В отношении попытавшегося поджечь мавзолей Ленина россиянина завели дело о хулиганстве

Фото: Sergey Smirnov / Globallookpress.com

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего россиянина Константина Старчукова, обвиняемого в попытке поджога мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. Об этом в Telegram сообщает Baza.

По данным издания, дело в отношении уроженца Читы завели по статье «Хулиганство», россиянину может грозить до семи лет колонии. Нарушитель порядка задержан, решает вопрос об избрании ему меры пресечения на время расследования.

Инцидент произошел в ночь на 18 июля. Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, пришел на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей, однако попал в ограждение. В результате возгорания не произошло.

Следователи выясняют обстоятельства и мотивы поступка хулигана.

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    Владимир Седов
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