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09:02, 18 июля 2023Силовые структуры

Мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова

В Москве мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова, сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 18 июля. Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, пришел на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей, однако попал в ограждение. В результате возгорания не произошло.

При задержании нарушитель оказал сопротивление сотрудникам МВД.

Ранее сообщалось, что суд арестовал чиновницу за попытку поджечь военкомат во Владимире. Женщина признала вину в содеянном.

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    Елизавета Новикова
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