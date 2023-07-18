В Москве мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова

В Москве мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова, сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 18 июля. Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, пришел на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей, однако попал в ограждение. В результате возгорания не произошло.

При задержании нарушитель оказал сопротивление сотрудникам МВД.

Ранее сообщалось, что суд арестовал чиновницу за попытку поджечь военкомат во Владимире. Женщина признала вину в содеянном.