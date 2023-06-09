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14:03, 9 июня 2023Силовые структуры

Российскую чиновницу заключили под стражу за попытку поджечь военкомат

Суд арестовал чиновницу за попытку поджечь военкомат во Владимире, она признала вину

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Во Владимире суд арестовал до 6 августа чиновницу, пытавшуюся устроить поджог в местном военкомате. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

55-летняя начальница отдела финансирования строительства объектов Министерства архитектуры Владимирской области Жанна Романовская признала вину и раскаялась. Она рассказала, что на преступление ее подтолкнули мошенники, которые обещали вернуть ей перечисленные ранее три миллиона рублей.

Женщина заняла эти деньги у знакомых и коллег, а затем перечислила аферистам. Позже они убедили ее поджечь военкомат. Романовская подъехала к комиссариату Ленинского района города и бросила в здание три бутылки с горючим. Возгорание оперативно потушили охранявшие военкомат полицейские и задержали поджигательницу.

У нее силовики изъяли пятилитровую канистру и несколько тряпок.

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    Любовь Ширижик
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