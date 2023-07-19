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01:21, 19 июля 2023Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Орловский

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Орловский

Фото: «Кино-театр.ру»

Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» Александр Орловский. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

Артист скончался 12 июля на 62-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Орловский последние дни не выходил на связь. Полиция вскрыла его квартиру в Благовещенске, обнаружив тело.

21 мая умер выдающийся каскадер и постановщик трюков советского и российского кино Олег Василюк. Артист, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», скончался в возрасте 78 лет. Причины смерти Василюка не раскрывались.

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    Марина Совина
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