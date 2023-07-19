В Китае понадеялись на стабильные и здоровые отношения с США

Посол КНР Се Фэн: Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США

Посол Китая в США Се Фэн заявил, что Пекин заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат добавил, что Пекин не бросает вызов американской стороне и «не пытается вытеснить США». «Вместо того чтобы обогнать других в гонке, Китай стремится развиваться изнутри», — заявил он.

По его словам, на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мир достаточно велик, чтобы позволить двум государствам развиваться и процветать вместе.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что горит желанием работать с КНР в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе в сфере реструктуризации долга беднейших государств. По словам главы ведомства, ее недавний визит в Пекин помог поставить отношения Соединенных Штатов и Китая на более прочную основу.