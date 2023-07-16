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21:40, 16 июля 2023Экономика

США «загорелись желанием» работать с Китаем по долгам беднейших стран

Reuters: Йеллен заявила, что «горит желанием» работать с Китаем по долгам беднейших стран
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что «горит желанием» работать с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе в сфере реструктуризации долга беднейших стран. Об этом сообщает Reuters.

По словам Йеллен, ее недавний визит в Пекин помог поставить отношения США и Китая на «более прочную основу» и что две крупнейшие экономики мира несут обязательства перед другими странами «сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес и беспокойство», включая долговые вопросы.

Стороны в том числе достигли договоренностей по вопросам реструктуризации долгов Замбии, Шри-Ланки и Ганы. По словам Йеллен, странам-заемщикам у Международного валютного фонда (МВФ) и другим заинтересованным сторонам нужно «руководство пользователя» по реструктуризации долга, чтобы внести ясность в этот процесс.

Йеллен выразила уверенность, что Фонд МВФ по сокращению бедности и экономическому росту, предоставляющий кредиты под нулевые проценты беднейшим странам мира, нужно поставить на более прочную финансовую основу. По ее словам, Минфин США готов помочь МВФ рассмотреть варианты для этого, в том числе с использованием внутренних ресурсов фонда.

Ранее Джанет Йеллен заявила, что одной из главных задач Вашингтона в этом году является борьба с попытками России обойти введенные против нее санкции. Еще одной важной задачей, стоящей перед США, является наращивание поддержки Украины. Так, по мнению Йеллен, Вашингтон уже на этой неделе должен удвоить объемы помощи Киеву.

До этого в июле стало известно, что Йеллен во время поездки в Китай попробовала блюдо из грибов, вызывающих галлюцинации. До этого сообщалось, что глава американского Минфина нарушила дипломатический этикет на встрече с вице-премьером Государственного совета Китая Хэ Лифэном.

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    Марина Совина
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