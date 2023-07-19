Задержание администраторов Telegram-каналов попало на видео

МВД показало видео задержания администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве

МВД России показало видео задержания администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве. Запись «Ленте.ру» предоставил пресс-центр ведомства.

На кадрах видно, как силовики проходят в квартиру фигурантов, кладут их лицом в пол. На видео попали двое мужчин, женщина и гора пятитысячных купюр на столе.

Задержанные создали сеть Telegram-каналов и распространяли там заведомо ложную информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. А за удаление такой информации требовали крупные суммы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 163 («Вымогательство») Уголовного кодекса РФ. Сейчас подозреваемых поместили в СИЗО. По данным РИА Новости речь идет о канале «Кремлевская прачка».

Ранее сообщалось, что администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова подозревают в вымогательстве 40 миллионов рублей у IT-компании «Ланит».