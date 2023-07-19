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12:50, 19 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о поражении эшелона ВСУ в Виннице

Военкор Руденко заявил, что российские силы поразили эшелон ВСУ с техникой в Виннице

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска поразили эшелон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техникой в Виннице 16 июля. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Андрей Руденко.

«Украинские ресурсы сообщают о точном попадании российской ракеты по эшелону с военными и техникой в Виннице», — стало известно из публикации.

Ранее артиллеристы «Южной» группировки российских войск вместе с подразделениями воздушной разведки атаковали украинские позиции на артемовском направлении, уничтожив места дислокации самоходной артиллерийской батареи и резервов 28-й бригады ВСУ. В результате артналета удалось поразить две единицы МТЛБ, четыре грузовых автомобиля, три пикапа, до 25 человек личного состава и склад.

18 июля в Минобороны России сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа уничтожили огневые средства и живую силу украинской армии в зоне спецоперации.

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    Кристина Есикова
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