Артиллеристы «Южной» группировки войск ликвидировали место дислокации ВСУ под Артемовском

Артиллеристы «Южной» группировки российских войск вместе с подразделениями воздушной разведки атаковали украинские позиции на Артемовском направлении, ликвидировав места дислокации самоходной артиллерийской батареи и резервов 28-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Рассказывая об обстановке на упомянутом направлении, боец группы войск заявил, что в ходе артналета удалось уничтожить две единицы МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный — прим. «Ленты.ру»), четыре грузовых автомобиля, три пикапа, до 25 человек личного состава и склад.

Ранее российские бойцы уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ в селе Львово Херсонской области.