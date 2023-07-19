Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:17, 19 июля 2023Мир

В США оценили возможность ВСУ отражать атаки по военным объектам

Экс-разведчик США Риттер заявил о неспособности ВСУ отражать атаки по военным объектам
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: David Bebber / Reuters

Отставной офицер разведки армии США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что Россия ударами возмездия по Одессе доказала неспособность Украины отражать атаки по военным объектам.

«Я думаю, что русские уже были готовы ко всему. Посмотрите, как быстро все было сделано. Они знают расположение всех систем и объектов. Они хорошо организовали операцию», — подчеркнул Риттер.

По его словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесло никаких результатов. Он считает, что при необходимости Российская армия сможет продолжить наносить удары по военным объектам как в Одессе, так и в других крупных городах.

Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов возмездия по объектам на Украине, где готовились террористические атаки на Россию. В частности, был поражен судоремонтный завод в Одессе, в цехах которого собирались надводные дроны. Кроме того, были уничтожены хранилища топлива в районе Николаева и Одессы общим объемом около 70 тысяч тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР и примет участие дистанционно. Что могло повлиять на это решение?

    Фанаты «Ференцвароша» потребовали отставки Черчесова

    В США оценили возможность ВСУ отражать атаки по военным объектам

    Белый дом отказался поддерживать движение судов в украинские порты

    Неизвестные боевики безуспешно атаковали российскую авиабазу в Сирии

    В ЕК заявили о планах увеличить вывоз украинского зерна по суше

    Макрон произведет перестановки в правительстве Франции

    Икону «Троица» доставили в Центр имени Грабаря

    Вучич попросил генсека НАТО обеспечить безопасность сербов в Косово

    Трамп обвинил Байдена в обнищании молодых американцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости