Экс-разведчик США Риттер заявил о неспособности ВСУ отражать атаки по военным объектам

Отставной офицер разведки армии США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что Россия ударами возмездия по Одессе доказала неспособность Украины отражать атаки по военным объектам.

«Я думаю, что русские уже были готовы ко всему. Посмотрите, как быстро все было сделано. Они знают расположение всех систем и объектов. Они хорошо организовали операцию», — подчеркнул Риттер.

По его словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесло никаких результатов. Он считает, что при необходимости Российская армия сможет продолжить наносить удары по военным объектам как в Одессе, так и в других крупных городах.

Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов возмездия по объектам на Украине, где готовились террористические атаки на Россию. В частности, был поражен судоремонтный завод в Одессе, в цехах которого собирались надводные дроны. Кроме того, были уничтожены хранилища топлива в районе Николаева и Одессы общим объемом около 70 тысяч тонн.