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12:37, 19 июля 2023Бывший СССР

Боец ВСУ назвал российскую авиацию вездесущей проблемой

Боец ВСУ рассказал, что украинская армия беззащитна перед российской авиацией

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беззащитны перед российской авиацией. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал украинский боец с позывным Грек.

«Наша вездесущая проблема — это небо. Когда противник видит все поле боя, что можно сделать?», — пожаловался военнослужащий.

Грек также заявил, что западные страны допускают ошибку, поставляя Киеву бронетехнику и танки, не обеспечив защиту от российских истребителей. По его словам, это то же самое, что подарить велосипед без педалей.

Ранее стало известно о нанесении российской авиацией удара по пунктам дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ. Он был нанесен управляемыми боеприпасами УПАБ-500.

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    Алевтина Запольская
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