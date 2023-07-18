Российская авиация атаковала пункт дислокации ВСУ в ДНР

Минобороны: российская авиация группы «Юг» атаковала пункт дислокации ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что авиация нанесла удар управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации украинских войск в районах Серебрянки и Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Российская авиация атаковала пункты дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ возле населенных пунктов Серебрянка и Северск. Вертолеты также нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Курдюмовки и Клещеевки.

По словам Астафьева, ракетчики соединения южного военного округа поразили склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также пункт расположения СБУ в Краматорске и пункты временной дислокации 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад ВСУ в Константиновке. Представитель Минобороны добавил, что артиллерия группы «Юг» нанесла огневой налет по складу боеприпасов противника в районе Верхнекаменского.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ. Это произошло на сватовско-кременском направлении в Луганской народной республике (ЛНР).