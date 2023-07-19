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15:39, 19 июля 2023Бывший СССР

На Западе рассказали о потрясении от быстрой потери техники ВСУ в ходе боев

WSJ: Киев и Запад были потрясены быстрой потерей техники ВСУ в ходе контрнаступления
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Киев и его западные партнеры были потрясены быстрой потерей танков и другой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы материала рассказали, что «западных покровителей» удивило то, как быстро несколько танков и боевых машин пехоты (БМП) украинской армии оказались обездвижены после обстрелов ударных российских вертолетов и наезда на минные препятствия.

При этом издание уточняет, что в Киеве жаловались на медленные и недостаточные поставки вооружений, которые вынудили ВСУ пойти в наступление при значительной потенциальной уязвимости техники.

Ранее украинский военнослужащий в интервью WSJ заявил, что западная бронетехника, переданная Киеву без авиации и средств противовоздушной обороны (ПВО), оказалась «велосипедом без педалей». По его словам, российские вертолеты поражают цели управляемыми боеприпасами на большом расстоянии.

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    Алевтина Запольская
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