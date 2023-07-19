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08:16, 19 июля 2023Интернет и СМИ

В сети раскрыли необычный способ определить спелость арбуза

Кадр: @michellebellexo / TikTok

Блогерша с ником @michellebellexo раскрыла, как определить спелость арбуза. Видео, в котором она показала необычный способ выбрать ягоду, девушка опубликовала в TikTok.

Когда блогерша не могла выбрать арбуз в супермаркете, ее муж поделился с ней секретом, с помощью которого можно определить его спелость. По словам мужчины, полосы на спелой ягоде будут шириной в два сложенных вместе пальца — указательного и среднего. «Думаю, об этом должны знать все», — обратилась она к пользователям сети.

В комментариях под видео зрители рассказали о способах, которыми они пользуются при выборе арбуза. «Нужно обращать внимание на большое желтое пятну внизу ягоды и яркость полос», «А мне всегда приходилось гуглить, чтобы не взять слишком "водяной" арбуз», «Нужно найти желтое пятно и постучать по нему. Звук должен быть глухой», — написали они.

Некоторые из них признались, что впервые слышат об этом лайфхаке. «Я умею выбирать хорошие манго, рамбутаны и джекфруты, но не арбузы и апельсины», «Никогда не слышала о "правиле двух пальцев", хотя я живу в городе, где выращивают арбузы», — признались комментаторы.

Ранее другая пользовательница TikTok рассказала о простом математическом лайфхаке из мультфильма «Фиксики». Она объяснила, как легко умножать на девять.

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    Мария Большакова
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